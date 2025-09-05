Украина перестанет поставлять нефть из России в Словакию

Фото: 123RF/leestat

Киев перестанет поставлять нефть и газ из России в Словакию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как отметил Зеленский, его беседа со словацким премьером коснулась темы энергетики. Он уточнил, что государство может поставлять в Словакию газ и нефть, если ресурсы не будут российскими.

В ночь на 18 августа украинские войска атаковали нефтепровод "Дружба", который поставлял нефть в Словакию и Венгрию. На некоторое время поставки продукции прекратились. Возобновить их удалось 20 августа.

После этого произошла очередная атака. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой гарантировать энергобезопасность.

Поставки по нефтепроводу вновь начали осуществлять 28 августа. В Минэкономики Словакии выразили надежду на стабильную работу и отсутствие дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру.