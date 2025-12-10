10 декабря, 23:57Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.
Работа аэропорта была приостановлена на фоне сообщений о ликвидации украинского дрона, летевшего в сторону Москвы. Как подчеркнул Сергей Собянин, на месте падения обломков дрона работают оперативные службы.
Также 10 декабря временные ограничения действовали в аэропорту Внуково. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.
