Временные ограничения введены в аэропорту Шереметьево

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Шереметьево, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорт не принимает и не выпускает самолеты.

Работа аэропорта была приостановлена на фоне сообщений о ликвидации украинского дрона, летевшего в сторону Москвы. Как подчеркнул Сергей Собянин, на месте падения обломков дрона работают оперативные службы.

Также 10 декабря временные ограничения действовали в аэропорту Внуково. Однако вскоре воздушная гавань вернулась к работе в штатном режиме.