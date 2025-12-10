Ограничения временно действовали в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения некоторое время действовали в аэропорту Внуково. Об этом предупредил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Согласно соответствующему режиму, авиагавань приостанавливала работу по приему и выпуску рейсов.

Запреты имели временный характер, уточнил представитель Федерального агентства воздушного транспорта, добавив, что они были приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

В связи с этим, как отметили во Внуково, может быть скорректировано расписание рейсов. Пассажирам рекомендовали уточнять статус вылета или прилета на онлайн-табло, в телеграм-боте или по телефону справочной аэропорта.

В аэровокзалах Домодедово и Шереметьево утром 10 декабря фиксировались незначительные задержки в расписании из-за работ по очистке взлетно-посадочной полосы от снега.

О небольших корректировках также сообщал Жуковский. Тем не менее в авиагавани заверили в продолжающейся работе по обслуживанию рейсов.