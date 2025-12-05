Форма поиска по сайту

05 декабря, 11:03

Транспорт

ФАС выдала предупреждения трем аэропортам за взимание платы за регистрацию

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения аэропортам Сочи, Екатеринбурга и Калининграда за взимание с авиакомпаний платы за использование платформы для регистрации пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авиагаваням напомнили, что тарифы за обслуживание пассажиров, в том числе регистрацию, регулирует государство. Данные расходы должны быть включены в базовый тариф по предоставлению соответствующих услуг.

Ведомство обратило внимание, что воздушные гавани, которые взимают отдельную плату за использование платформы общего доступа, навязывают авиакомпаниям невыгодные для них условия. Данную позицию поддерживает и Минтранс РФ. В связи с этим ФАС приняла решение выдать аэропортам предупреждения.

Ведомство подчеркнуло, что в случае невыполнения требований будет возбуждено антимонопольное дело. При этом анализ действий иных аэропортов по предоставлению доступа к платформам для обслуживания пассажиров продолжается.

Ранее ФАС зафиксировала чрезмерно высокие цены в аэропортах Шереметьево и Сургута. В первой гавани были выявлены признаки неоправданно высокой стоимости продукции, продаваемой в торговых автоматах, а во второй – признаки необоснованного повышения цен на питьевую воду.

В отношении компаний возбуждены дела по признакам установления монопольно высоких цен на товары. Если факты нарушений подтвердятся, им грозят административные штрафы.

ФАС взяла под контроль стоимость авиабилетов в Краснодар и обратно

