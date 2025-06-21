ФАС проверит цены на воду в аэропортах 28 регионов

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов России. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский на ПМЭФ-2025, передает РИА Новости.

Глава ФАС рассказал, что ведомству поступают различные жалобы от пассажиров, в том числе по поводу цен на питьевую воду. В связи с этим в территориальные органы 28 субъектов РФ, где есть крупные аэропорты, были направлены поручения.

По мнению Шаскольского, для системного решения данной проблемы в воздушных гаванях нужно установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов. Например, такие конструкции уже имеются в московских Домодедово, Шереметьево и Внуково.

В феврале московское УФАС завело дело на оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" из-за высоких цен на воду, которая продается в "стерильных" зонах аэропорта Внуково.

В результате ведомство дало рекомендации по организации обеспечения посетителей и авиапассажиров аэропорта доступной питьевой водой эксплуатанту аэропорта – АО "Международный аэропорт "Внуково".

