ФАС завела дело из-за высоких цен на воду во Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве завело дело на оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО "Регстаэр-М" по причине высоких цен на воду, которая продается в "стерильных" зонах аэропорта Внуково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время расследования дела столичное УФАС изучит причины, по которым была повышена стоимость воды, продаваемой в двух изолированных зонах (внутренние и международные вылеты. – Прим. ред.) аэропорта. Если антимонопольный орган выявит нарушения закона, то в этом случае компании будут выданы предписания о необходимости снижения цен на воду, а также наложены штрафы.

В прошлом году ФАС обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой обеспечить доступность перелетов. Из ответа ведомства депутатам ГД Яне Лантратовой и Валерию Гартунгу следует, что служба потребовала от крупнейших авиакомпаний проанализировать расходы, в том числе себестоимость воздушных перевозок, а также проверить эффективность закупок.

ФАС отмечала, что считает целесообразным разработку авиакомпаниями различных ценовых политик, которые бы определяли стартовую цену на билеты, а также возможные отклонения от их начальной стоимости и механизмы ограничения максимальных тарифов для экономкласса.

