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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережение главе "Союза пассажиров" Кириллу Янкову в связи с его заявлением о росте цен на авиабилеты в России. Об этом сообщает ТАСС.

Янков ранее публично предположил, что средний рост цен на билеты составит 15–20% в связи с тем, что авиаперевозчики установят стоимость, превышающую прежнюю на 40%, заявила служба.

Ведомство отметило, что подобные высказывания, которые могут быть восприняты побуждением к росту цен, недопустимы. Кроме того, служба считает, что слова Янкова могли спровоцировать потребительский спрос на билеты.

Предупреждение – это способ предотвратить нежелательные последствия, который позволяет оперативно скорректировать поведение участников рынка, нарушающих конкуренцию, обратила внимание ФАС.

Ранее министр транспорта РФ Роман Старовойт заявил, что российские авиакомпании увеличат пассажиропоток на 2–2,5% по итогам года. По словам главы ведомства, Россия обеспечивает поддержание летной годности и своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники. Перелеты выполнят 18 авиакомпаний.