Кабмин РФ обеспечит скидку 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет

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Правительство России обеспечит скидку до 50% от стоимости взрослого билета на авиаперелеты для детей в возрасте до 12 лет. Льготы начнут действовать к 14 января, рассказал вице-премьер Виталий Савельев в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Была возможность у авиакомпаний, исходя из специальных тарифов, ее (скидку. – Прим. ред.) минимизировать. Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями разговор проведен", – приводит его слова ТАСС.

На данный момент авиакомпании страны тоже предлагают скидочные программы для перевозки детей. Однако размер скидки варьируется от 15% до 50% в сравнении с ценами на билеты для взрослых.

Ранее Владимир Путин обратил внимание, что не все многодетные семьи могут позволить себе авиаперелеты, и указал на необходимость решения этой проблемы.

Президент поручил российскому правительству решить этот вопрос до 14 января 2025 года. Кроме того, глава государства попросил кабмин совместно с регионами разработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных.