Путин поручил распространить льготы героев труда РФ на матерей-героинь

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Все социальные гарантии и льготы, предусмотренные для героев труда РФ, должны быть распространены на матерей-героинь, заявил Владимир Путин.

"Материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость", – сказал лидер страны на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей.

В это же время властям страны, по словам Путина, нужно делать все, чтобы у многодетных было как можно меньше проблем. Статус многодетных родителей при этом должен стать примером успеха и большого общественного признания.

"Большая семья, в которой растет много детей, – это и есть и должен быть образ будущего России", – сказал президент.

Все условия для перелома демографической ситуации должны быть созданы уже в 2025 году, заявлял Путин. Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков указывал, что работа над улучшением демографической ситуации в стране с окончанием Года семьи не закончится. Она будет идти на постоянной основе.

