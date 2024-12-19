Эксперт Ткаченко: женщина сегодня должна рожать от двух до четырех детей

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Одной из ключевых проблем современной России является демография, сказал директор АНО "Институт демографического развития и репродуктивного потенциала" Руслан Ткаченко, объяснив слова Владимира Путина про необходимость девочек. Об этом сообщает "Радио 1".

"Девочки нужны, девушки", – сказал президент, отметив, что в стране на 30% сократилось количество женщин в возрасте деторождения.

Ткаченко сказал, что Путин имел в виду не уменьшение доли девочек, а совсем другое. В 90-е рождалось меньше и мальчиков, и девочек. Было 100 женщин, они рожали 100 детей, а теперь их 55 и родят они 50 детей и меньше.

"То есть количество женщин детородного возраста сейчас уменьшилось. Это давно прогнозированный результат", – объяснил эксперт.

Это можно излечить усилением рождаемости, так как раньше женщина рожала одного, а теперь нужно, чтобы она рожала 2, 3 и 4 ребенка, и даже 5 и 6, уверен Ткаченко.

"Женщина, когда выходит со школы, должна знать, что нужно родить минимум 4–5 детей. А это совершенно другая система поддержки многодетных семей", – сказал эксперт.

Тем временем в России на 10 новых браков приходится 8 разводов. Советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" прокомментировала этот факт, заявив, что все зависит от мер региональной поддержки и качества жизни, традиции и обычаев в регионах.



"Тренд на снижение ценностной значимости именно института официального брака, потому что этот формальный статус сегодня уже не регулируется на уровне социальных норм, то есть на уровне окружения уже не придается такого значения заключен брак или нет", – уверена Михайлова.

Теперь, по ее словам, брак нужен для закрепления некоего статуса, например, когда женщина беременна и нужно зафиксировать рождение малыша. Развод в это же время становится следствием манипуляции семейным статусом, так как зачастую браки расторгают, чтобы получать дополнительные выгоды.

Ранее Путин заявлял, что в России уже в 2025 году должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации. Глава государства назвал это "сложной задачей".

