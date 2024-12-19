Путин: количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%

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Число россиянок в детородном возрасте уменьшилось на 30%, заявил Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

Российский президент описал сложившуюся в стране демографическую ситуацию фразой "девочки нужны", назвав проблему рождаемости одной из важных для России и других стран. По словам главы государства, сегодня есть лишь два региона, где нет проблем с демографией, – Тыва и Чечня.

"Что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов", – подчеркнул Путин.

Глава государства упомянул другую меру поддержки демографии – материнский капитал, который является, по словам президента, "уникальным изобретением, которого нет нигде в мире". Также он отметил, что постоянно увеличивается и сохраняется программа "Семейной ипотеки".

Помимо этого, Путин подчеркнул, что рабочий день глав российских субъектов должен начинаться и заканчиваться решением проблемы рождаемости в России, добавив, что "народонаселение – это то, что составляет страну".

Ранее российский президент образовал Совет по реализации государственной демографической и семейной политике. Ведомство возглавила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Совет будет разрабатывать предложения президенту по совершенствованию демографической политики и контролю за мероприятиями, запланированными в рамках Десятилетия детства.

