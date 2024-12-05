Путин призвал создать условия для перелома демографической ситуации

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В России уже в 2025 году должны быть созданы условия для перелома демографической ситуации. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

При этом глава государства назвал это "сложной задачей".

"С учетом глобального демографического кризиса, который затронул и Россию, важнейшим направлением и усилиями государства является поддержка семьи, рождаемости. Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации", – сказал Путин.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в РФ Десятилетие семьи. Как подчеркнула спикер Совфеда, для достижения целей нужны огромные вложения сил, ресурсов и времени.

Между тем число многодетных семей в России планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона. По результатам реализации стратегии ожидаемая продолжительность жизни достигнет отметки 81 год. Также проект направлен на повышение суммарного коэффициента рождаемости до не менее 1,8 и рост доли студенческих семей, получивших поддержку, минимум до 90%.