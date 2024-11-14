Средний возраст матери в России увеличился за 10 лет на 3,6%

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Средний возраст матери в России с 2013 года увеличился на 3,6%. В прошлом году он составил 29 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на проект Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в стране.

При рождении первого ребенка средний возраст матери в 2023 году составил 26,6 года, второго – 29,8 года, а третьего – 32 года.

Доля рождений вне зарегистрированного брака снизилась с 29% в 2006 году до 23% в 2013 году, сохранившись до 2023 года. В то же время в последние годы наблюдается тенденция снижения заключения браков.

Если в 2013 году коэффициент брачности составлял 8,5 на 1 000 человек населения, то в 2023 году он снизился до 6,5. Частота расторжения браков не изменилась по сравнению с 2013 годом – 4,7 развода на 1 000 человек населения.

Ранее сообщалось, что число многодетных семей в России планируется увеличить более чем до 2,7 миллиона к 2036 году с помощью Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики. Кроме этого, ожидаемая продолжительности жизни достигнет отметки 81 год.

В прошлом году Росстат оценил, как за пять лет изменилось желание россиянок иметь детей. Согласно данным, которые сформировались из выборочного наблюдения репродуктивных планов населения, порядка 70% женщин в России хотят иметь не более двух детей.

В России также зафиксировали увеличение спроса на контрацепцию, снижение доли женщин, которые делают аборты, и увеличение числа женщин, которым господдержка помогла принять решение родить ребенка.