Порядка 70% российских женщин хотят не более двух детей – Росстат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росстат оценил, как за пять лет изменилось желание россиянок иметь детей. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным Росстата, которые сформировались из выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в прошлом году, порядка 70% женщин в России хотят иметь не более двух детей. Это масштабное исследование проводится Росстатом один раз в пять лет и охватывает более 15 тысяч домохозяйств.

В РФ также зафиксировали увеличение спроса на контрацепцию, снижение доли женщин, которые делают аборты, и увеличение числа женщин, которым господдержка помогла принять решение родить ребенка.

В Росстате установили, что в прошлом году 71,6% жительниц страны хотели иметь одного или двух детей против 65,3% в 2017 году. Кроме того, желание иметь единственного ребенка с 2017 к 2022 году выросло на 6 процентных пунктов – с 17 до 23% соответственно. Однако сократилось число женщин, которые хотели бы иметь троих детей на 3 процентных пункта, до 18,9%, четверых – на 0,5 процентного пункта, до 2,9%, пятерых и более – на 0,3 процентного пункта, до 1,9%. В это же время число россиянок, которые вообще не хотят заводить детей, выросло на 0,4 процентного пункта, до 2,4%.

По оценке Росстата, в 2022 году среднестатистическая жительница России хотела родить двоих детей. Это желание зависит от некоторых факторов, среди которых – возраст, когда рождается первый ребенок. Россиянки, у которых первый ребенок появился до 20 лет, в среднем хотят больше детей, чем те, которые родили впервые после тридцати.

Также количество детей зависит от уровня жизни и жилищных условий. Женщины, высоко оценивающие эти факторы, желают иметь больше детей, чем те, у кого оценки ниже. В 2022-м в сравнении с 2017 годом желаемое количество детей сократилось у всех категорий россиянок, кроме 10% наиболее обеспеченных, у них рост был незначительным – в пределах 0,1 процентного пункта.

В 2018–2022 годах в среднем женщины рожали первенца в 26,75 года, второго ребенка – в 30,5 года, третьего – 33,1 года. Чаще всего россиянка рожает третьего ребенка, когда она находится на пике своей профессиональной карьеры, заявил глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Она считает, что желание стать многодетной матерью отчасти может повлиять государство.

"Нужно таким образом настроить комплекс мер (поддержки. – Прим. ред.), чтобы рождение ребенка не усложняло ее жизнь", – сказал он.

В 2022 году по сравнению с 2017 годом средний возраст матери при рождении первенца стал немного выше. Откладывание материнского дебюта является общемировой тенденцией, так как женщина хочет получать высшее образование и строить карьеру до рождения детей.

В пресс-службе Росстата заявили, для обеспечения естественного прироста населения в России в среднем требуется не менее двоих детей в семье.

"Но в том случае, если коэффициент суммарной рождаемости находится в диапазоне от 2 до 2,15, обеспечивается лишь простое воспроизводство населения в стране, то есть численность жителей страны (без учета миграционного потока) не снижается. Для того чтобы население увеличивалось за счет рождаемости, необходимо, чтобы коэффициент суммарной рождаемости был выше 2,17", – отметили в ведомстве.

Суммарный коэффициент рождаемости в стране по итогам 2022 года составил 1,42 против 1,5 в 2021 году. Кроме того, естественная убыль населения составила 600 тысяч человек.

В Минтруде сообщили, что устойчивую положительную динамику имеет повышение уровня рождаемости третьих и последующих детей. Суммарный коэффициент таких рождений за последние 6 лет стал выше на 12,4%.

Научный сотрудник Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара Игорь Ефремов рассказал, что к 2022 году коэффициент суммарной рождаемости упал. Это внесло ухудшение социально-экономического самочувствия российских семей.

По словам заведующей кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирины Калабихиной, экономические кризисы и военные действия всегда сужают горизонт планирования и репродуктивные планы граждан. В настоящее время сформировался сложный период, поэтому у женщин снизилось желание иметь детей.

По данным Росстата, в России за последние пять лет сократилось число женщин, которые не используют средства контрацепции с 38% в 2017 году до 32% в 2022-м. Чаще всего контрацепцию до рождения первого ребенка применяли женщины в возрасте до 25 лет. По мере увеличения возраста доля использующих контрацепцию сокращается. В возрастной категории 35–39 лет она составила только 33%.

Среди видов контрацепции самыми востребованными остаются барьерные методы, то есть презервативы, диафрагмы и другие, их выбирает почти треть российских женщин. На втором месте – гормональные препараты, к ним прибегает 20% опрошенных, на третьем – физиологические методы (17%).

Также Росстат зафиксировал снижение доли женщин, делающих аборты. В возрасте до 25 лет снижение составило с 12,9% в 2017 году до 7,7% в 2022 году. В категории 25–29 лет снижение составило до 16%, а в категории 35–39 лет – до 33%. В последние годы число абортов в стране устойчиво сокращается: с 837 тысяч в 2018 году до 518 тысяч в 2021 году.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, такая динамика стало возможной за счет внедрения доабортного консультирования.

Кроме того, почти четверть опрошенных женщин, воспитывающих одного ребенка, заявили, что им помогла господдержка и в семье появился первенец, рождение которого до этого откладывали. Около 13% россиянок отметили, что меры господдержки позволили принять решение о ребенке, которого без них не могли себе позволить. Такая динамика связана с комплексом мер по выплатам семьям с детьми, которые принял Владимир Путин.

"В Новгородской области аналогичная мера поддержки, региональный капитал "Первый ребенок" была введена с 1 января 2019 года, и уже сегодня мы видим, что решение о рождении первенца принимается раньше", – рассказал Никитин.

В Росстате также рассказали, что 70% россиян хотят родить второго ребенка, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, 63% сообщили о желании укрепить семью таким образом. 61% женщин сказал, что при принятии решения о рождении второго ребенка для них имеет значение желание решить жилищные проблемы.

Указ об учреждении звания "Мать-героиня" Владимир Путин подписал 15 августа 2022 года. Согласно документу, соответствующее звание могут получить женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей, являющихся гражданами России.

Согласно подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению, "Матери-героини" должны получить по 1 миллиону рублей.



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