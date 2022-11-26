Путин присвоил семи матерям звание "Мать-героиня"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня". Его были удостоены семь женщин из разных субъектов РФ, следует из указа президента, который размещен на портале правовой информации.

"Матери-героини" получили звание за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства, а также воспитании детей.

Среди россиянок, которые были удостоены звания "Мать-героиня":

Ахматова А. Х. (Кабардино-Балкарская Республика);

Бадмаева Л. Н. (Республика Бурятия);

Китаева Е. А. (Алтайский край);

Кожеватова Е. Г. (Оренбургская область);

Меньшикова Г. Н. (Волгоградская область);

Салтыкова Т. С. (Московская область);

Скрипко И. Б. (город Санкт-Петербург).

До этого звание "Мать-героиня" получили Медни Кадырова, супруга главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, и Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Указ об учреждении звания "Мать-героиня" президент России подписал 15 августа. Согласно документу, соответствующее звание могут получить женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей, являющихся гражданами РФ.

Согласно подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению, "Матери-героини" должны получить по 1 миллиону рублей.



Путин поддержал идею возродить звание "Мать-героиня"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!