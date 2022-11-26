16:44Общество
Путин присвоил семи матерям звание "Мать-героиня"
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня". Его были удостоены семь женщин из разных субъектов РФ, следует из указа президента, который размещен на портале правовой информации.
"Матери-героини" получили звание за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства, а также воспитании детей.
Среди россиянок, которые были удостоены звания "Мать-героиня":
- Ахматова А. Х. (Кабардино-Балкарская Республика);
- Бадмаева Л. Н. (Республика Бурятия);
- Китаева Е. А. (Алтайский край);
- Кожеватова Е. Г. (Оренбургская область);
- Меньшикова Г. Н. (Волгоградская область);
- Салтыкова Т. С. (Московская область);
- Скрипко И. Б. (город Санкт-Петербург).
До этого звание "Мать-героиня" получили Медни Кадырова, супруга главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, и Ольга Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Указ об учреждении звания "Мать-героиня" президент России подписал 15 августа. Согласно документу, соответствующее звание могут получить женщины, которые родили и воспитали 10 и более детей, являющихся гражданами РФ.
Согласно подписанному премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным постановлению, "Матери-героини" должны получить по 1 миллиону рублей.
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