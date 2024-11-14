Детская смертность в России снизилась более чем на 50% за 10 лет

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Детская смертность в возрасте до 17 лет снизилась на 55,4% за 10 лет. Данные об этом включены в проект "Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности", который опубликован на сайте Минтруда России.

Общая смертность за 17 лет снизилась почти на 20%. Показатель достигнут в том числе благодаря снижению уровня детской смертности от внешних факторов. Согласно данным Росстата, в 2006 году на 100 тысяч детей определенного возраста приходилось 27 случаев смерти от внешних причин, а в 2023 году этот показатель составил 11,9 случая.

Помимо этого, в России наблюдается стабильный рост ключевых показателей, связанных с состоянием здоровья населения. С 2006 по 2023 год общая смертность снизилась на 19,9%. По сравнению с 2013 годом снижение составило 6,9%.

В 2023 году был зафиксирован самый низкий за все время наблюдений уровень младенческой смертности – 4,2 случая на тысячу родившихся. В 2006 году этот показатель был равен 10,2 промилле, а в 2013 году – 8,2 промилле.

"При этом в ряде регионов России младенческая смертность остается высокой. Необходимо дальнейшее развитие системы здравоохранения в сфере диагностики и лечения заболеваний новорожденных", – подчеркнули в стратегии.

В документе указано, что с 2006 года ожидаемая продолжительность жизни мужчин увеличилась на 7,64 года и составила 68,04 года в 2023 году. У женщин этот показатель вырос менее значительно – на 5,44 года с 2006 года, достигнув 78,74 года в 2013 году.

Между тем за четыре года детская смертность в России снизилась почти на 25%. Показатель был достигнул благодаря реализации национальных проектов, считает глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он также отметил, что на данный момент отмечается самый высокий показатель продолжительности жизни россиян за весь период наблюдения. К 2030 году он должен составить 78 лет.