Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детская смертность в России снизилась почти на 25% за четыре года благодаря реализации национальных проектов, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко во время выступления на правительственном часе Совета Федерации.

"Я специально не выделяю показатели одноименных федеральных проектов, потому как достижению этих результатов способствовала их синергия на всем пути: от первичного звена до высокотехнологичной помощи", – цитирует министра ТАСС.

Он также отметил, что на данный момент отмечается самый высокий показатель продолжительности жизни россиян за весь период наблюдения. По словам Мурашко, к 2030 году он должен составить 78 лет.

Кроме того, он обратил внимание, что кадровый вопрос является наиболее острым в отрасли. Для его решения были приняты различные меры, включая привлечение студентов и стимулирование уже работающих медицинских работников.

Среди положительных изменений в системе здравоохранения министр выделил тот факт, что более 80% записей на прием к врачу теперь осуществляются дистанционно.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России зафиксировали минимальную за всю историю страны младенческую смертность – 4 случая на тысячу родившихся.

Тем временем младенческая смертность в Москве снизилась в 2,5 раза за время, прошедшее с 2010 года. Об этом ранее сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.