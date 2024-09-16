Показатель младенческой смертности в России достиг минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России зафиксировали самый низкий уровень смертности младенцев за всю историю страны, сообщает ТАСС со ссылкой на выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на I Медицинском форуме в Южной Осетии.

Он отметил, что такой прогресс достигнут благодаря четко выстроенной здравоохранительной системе.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в России реализуется набор мер по улучшению демографической обстановки, однако этот комплекс не имеет сиюминутного эффекта, поэтому ситуация с рождаемостью в России некоторое время будет оставаться напряженной.

Ранее в Госдуму планировали внести законопроект, в соответствии с которым может быть вдвое увеличен период ухода за ребенком, учитываемый в страховом пенсионном стаже. Проект подразумевал увеличение периода до трех лет, отмену максимальной длительности стажа за детей, установку пенсионного коэффициента в размере 7,2.