СРЗП предложила вдвое увеличить период ухода за ребенком, учитываемый в страховом стаже

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Законопроект, в соответствии с которым может быть вдвое увеличен период ухода за ребенком, учитываемый в страховом пенсионном стаже, внесут в Госдуму. В качестве авторов инициативы выступила группа депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду", возглавляемая Сергеем Мироновым.

Помимо продления этого периода до трех лет, законопроект подразумевает отмену максимальной длительности стажа за детей, которая в настоящее время составляет шесть лет. Авторы инициативы считают, что после внесения соответствующих изменений в законодательство пенсионная система будет более активно поощрять рождаемость и многодетность в России.

"Установленное действующим законодательством ограничение максимального периода страхового стажа, который может быть засчитан за период ухода за ребенком, является не стимулирующей мерой, направленной на рождение большего количества детей, а имеет своей целью прямо противоположный эффект, поскольку стимулирует лишь к рождению не более четырех детей", – подчеркнули депутаты в пояснительной записке к документу.

Также авторы инициативы предлагают установить индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 7,2. Он будет применяться при расчете размера страховой пенсии за тот период, когда женщина ухаживала за четвертым и всеми последующими детьми.

При этом в действующем законодательстве используются коэффициенты 1,8 для исчисления размера пенсии за период ухода за первым ребенком и 3,6 – за период ухода за вторым ребенком. Коэффициент 5,4 используется при расчете пенсионных выплат за время ухода за третьим и четвертым ребенком.

По мнению авторов законопроекта, продвигаемая ими мера сможет эффективно стимулировать рождаемость в многодетных семьях.

В законопроекте уточняется, что в случае принятия инициативы изменения будут внесены в закон "О страховых пенсиях".

Ранее сообщалось, что отцам могут начать оплачивать больничный во время декретного отпуска супруги. Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратил внимание, что в законодательстве не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

То есть, если мать заболевает и некоторое время не может ухаживать за ребенком, отец оказывается вынужден брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем о дистанционном исполнении своих обязанностей.

