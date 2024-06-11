Более 11 тыс многодетных семей в Москве получили цифровое удостоверение о льготном статусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С февраля 2024 года цифровое удостоверение о льготном статусе получили более 11 тысяч многодетных семей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Цифровое удостоверение равнозначно бумажному и содержит информацию обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготной категории. Его можно скачать на мобильный телефон – оно будет всегда под рукой, его нельзя испортить или потерять", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

Для получения удостоверения не нужно подавать отдельное заявление или посещать центры госуслуг. Члены многодетных семей могут найти его в личном кабинете портала mos.ru.

Благодаря удостоверению многодетные семьи могут получать скидки в магазинах, учреждениях культуры и других организациях бытового и социального обслуживания.

Услуги о получении или продлении льготного статуса с ноября 2020 года предоставляются только на mos.ru. В столичном департаменте информационных технологий отметили, что за это время возможностями воспользовались более 308 тысяч раз.

Ранее правительство России продлило на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Семья с тремя или более детьми может получить выплату в размере 450 рублей. В 2023 году по программе было предоставлено 190 тысяч выплат.

