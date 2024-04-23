Кабмин продлил на 7 лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки на семь лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки", – цитирует его РИА Новости.

В 2023 году по программе было предоставлено 190 тысяч выплат. В ближайшее время правительство подготовит поправки в законопроект для продления меры.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов призвал увеличить суммы налогового вычета за покупку жилья для многодетных семей. Он предложил увеличить сумму в два раза – до 4 и 6 миллионов рублей. С указанных сумм многодетные семьи должны иметь возможность вернуть 13%, считает он.

