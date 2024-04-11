Мишустин заявил, что маткапитал можно будет направить на реконструкцию таунхаусов

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Кабмин России утвердил постановление, позволяющее направлять средства материнского капитала на реконструкцию таунхаусов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его заявление опубликовано в телеграм-канале российского правительства.

"Постановление подписано", – отметил он.

Согласно документу, реконструировать жилой дом можно своими силами или с помощью строительной организации. В первом случае Соцфонд переведет деньги маткапитала на счет одного из родителей, во втором – на счет строительной компании, говорится в публикации.

Ранее депутаты Госдумы разработали проект о повышении маткапитала до одного миллиона рублей – на второго и третьего ребенка с учетом темпов инфляции и роста цен на недвижимость. Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Согласно проекту, размер маткапитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и один миллион рублей на второго и третьего ребенка при условии, что ранее право на допмеры господдержки не возникло.