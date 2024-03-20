В РФ предложили установить специальную выплату для "студенческой семьи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России хотят установить специальную повышенную доплату к стипендии для категории "студенческая семья", где хотя бы один из родителей является студентом, сообщает газета "Известия".

Доплата должна составить 15 453 рубля, что равно прожиточному минимуму. Сейчас средний размер стипендии в стране варьируется от 2 до 4 тысяч рублей.

Инициативу предложили в Госдуме. Она является частью направления государственной политики по достижению устойчивого демографического роста в ближайшие шесть лет, представленного Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Эксперты считают, что такое нововведение будет затратным для государства, однако в перспективе принесет свои дивиденды.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что большая многодетная семья должна стать нормой в России. Он подчеркнул, что ряд стран разрушают нормы морали и толкают народы к вымиранию, в свою очередь, Россия выбирает жизнь.

Рассказывая о поддержке семьи и демографии, глава государства напомнил, что РФ была и остается оплотом традиционных ценностей и ее выбор разделяют люди по всему миру, в том числе на Западе. В связи с этим Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в России в ближайшие шесть лет.

В ходе послания Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Семья". Также президент предложил продлить программу маткапитала до 2030 года.