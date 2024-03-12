ГД рассмотрит проект об увеличении маткапитала в регионах РФ в зависимости от рождаемости

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Депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в нижнюю палату парламента инициативу, предлагающую увеличить размер маткапитала в российских регионах в соотношении с уровнем рождаемости. Это следует из документов в электронной базе ГД.

"В субъектах РФ с низкой рождаемостью, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже 1,30, размеры материнского (семейного) капитала, установленные частью 1 настоящей статьи, исчисляются в увеличенном размере с поправочным коэффициентом 2,0", – говорится в тексте документа.

В пояснительной записке к инициативе уточняется, что речь идет о 23 регионах России, включая Томскую, Кемеровскую, Саратовскую, Пензенскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Орловскую, Брянскую, Воронежскую области.

В субъектах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже 1,75, размер маткапитала предлагается исчислять с поправочным коэффициентом 1,5, а в регионах, где подобный показатель ниже 2,1 (Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область), – с коэффициентом 1,3.

Авторы проекта указали, что показатели рождаемости по РФ каждый год меняются. Нововведение позволит правительству увеличивать размер маткапитала на территории одного или нескольких субъектов РФ ежегодно на основании статистических данных за предыдущий год.

Ранее стало известно, что депутаты ГД создали инициативу о повышении материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка. Такую сумму парламентарии назначили с учетом темпов инфляции и роста цен на жилье, уточнил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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