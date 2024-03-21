В "Союзе отцов" предложили расширить список многодетных, подпадающих под налоговый вычет

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Председатель всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов предложил расширить перечень многодетных семей, которые будут подпадать под льготные выплаты или налоговые освобождения. Об этом сообщает RT.

Он считает, что нужно рассмотреть те многодетные семьи, которые не могут воспользоваться 13-процентным налоговым вычетом. Также Соленов указал, что в крупных российских городах сегодняшнего вычета может не хватить из-за высокой стоимости недвижимости.

По его словам, многодетные семьи покупают большие площади, поэтому все разговоры, касающиеся льгот и налогов для этой категории граждан, актуальны. Важно подходить к этому вопросу со всесторонней экспертностью, добавил Соленов.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил в адрес главы Минтруда Антона Котякова письмо с просьбой двукратно увеличить суммы налогового вычета за покупку жилья для многодетных семей.

Он напомнил, что сейчас при покупке жилья гражданин может вернуть 13% подоходного налога, но не более чем с двух миллионов рублей. Вместе с тем гражданин имеет право вернуть 13% подоходного налога с суммы расходов на погашение процентов ипотечного кредита, но не более чем с трех миллионов рублей, указал политолог.

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