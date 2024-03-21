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21 марта, 11:15

Общество

Анастасия Ракова рассказала об упрощении подтверждения статуса многодетной семьи в столице

Анастасия Ракова рассказала об упрощении подтверждения статуса многодетной семьи в столице

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Московские многодетные семьи смогут подтвердить свой статус с помощью цифрового удостоверения. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Цифровой вариант будут выдавать одновременно с получением льготного статуса. Раньше свидетельство было только в бумажном виде, его приходилось передавать из рук в руки.

Всего в столице живут 213 тысяч многодетных семей, они воспитывают около полумиллиона детей младше 18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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