Анастасия Ракова рассказала об упрощении подтверждения статуса многодетной семьи в столице

Московские многодетные семьи смогут подтвердить свой статус с помощью цифрового удостоверения. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Цифровой вариант будут выдавать одновременно с получением льготного статуса. Раньше свидетельство было только в бумажном виде, его приходилось передавать из рук в руки.

Всего в столице живут 213 тысяч многодетных семей, они воспитывают около полумиллиона детей младше 18 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.