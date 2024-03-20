Температура на планете впервые превышает норму на 1,5 градуса 8 месяцев подряд

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Температура на планете впервые в истории бьет рекорды девять месяцев подряд и превышает норму на 1,5 градуса. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что февраль стал девятым рекордным месяцем подряд.

"При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много", – приводит его слова РИА Новости.

Синоптик подчеркнул, что такое превышение температуры на планете наблюдается впервые. Он также призвал не сравнивать погоду в регионе проживания с глобальными изменениями и напомнил, что в Москве этой зимой средняя температура была ниже нормы.

Ранее Всемирная метеорологическая организация сообщила, что январь 2024 года стал самым теплым среди аналогичных периодов других годов за всю историю наблюдений. По ее данным, среднемесячная температура в прошедшем месяце оказалась на 1,66 градуса выше, чем средние январские температуры за 1850–1900 годы.

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