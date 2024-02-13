Январь 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Январь 2024 года стал самым теплым среди аналогичных периодов других годов за всю историю наблюдений. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации.

По ее данным, среднемесячная температура в прошедшем месяце оказалась на 1,66 градуса выше, чем средние январские температуры за 1850–1900 годы. Однако это не означает, что мир превысил целевой показатель нижнего уровня в 1,5 градуса по Цельсию, который упоминался в Парижском соглашении об изменении климата, по сравнению с доиндустриальной эпохой. Данное соглашение относится к долгосрочному потеплению на протяжении многих лет.

Как отметила Служба по изменению климата Copernicus, четыре года назад показатель находился на отметке в 0,70 градуса выше средних январских значений за 1991–2020 годы и на 0,12 градуса выше температуры предыдущего самого теплого января.

Окончательный отчет организации о состоянии глобального климата за прошлый год будет размещен ко Всемирному метеорологическому дню, 23 марта этого года. В организации подчеркнули, что 2023 год является самым теплым из-за антропогенного изменения климата и влияния такого феномена, как Эль-Ниньо.

В службе по изменению климата Copernicus добавили, что Эль-Ниньо стал слабеть в экваториальной части Тихого океана, однако значения морского воздуха оставались на высоком уровне. Средняя глобальная температура поверхности воды за первый месяц нового года составила 20,97 градуса, что стало рекордом для января.

Ранее сообщалось, что прошедший 2023 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в мире, это подтвердили все климатические центры. Особенность заключается в том, что средняя глобальная температура повысилась по сравнению с предыдущим рекордом 2016 года на 0,17, что является огромной, неожиданно большой величиной для климатологов.

"Атмосфера": -10 градусов ожидается в Москве вечером 13 февраля