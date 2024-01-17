Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире

Фото: ТАСС/AP/Andrew Medichini

Прошедший 2023 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений в мире, это подтвердили все климатические центры. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, особенность заключается в том, что средняя глобальная температура повысилась по сравнению с предыдущим рекордом 2016 года на 0,17, что является огромной, неожиданно большой величиной для климатологов.

Синоптик уточнил, что средняя температура за год – 14,19 градуса. Каждый месяц 2023 года был теплее, чем соответствующий месяц за весь период наблюдений, ведущихся с 1891 года.

Подобное связано с явлением Эль-Ниньо и парниковыми газами, объяснил Вильфанд. Помимо этого, очень высокой была температура мирового океана.

Также эксперт рассказал, что в прошлом месяце солнце светило в Москве не более трех минут в день. Он назвал декабрь 2023 года в российской столице мрачным.

Ранее специалисты выдвинули прогноз, по которому 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. СМИ передают со ссылкой на ученых, что повышение температуры может произойти из-за Эль-Ниньо.

Москвичам показали, какая погода установилась в столице