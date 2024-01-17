Солнце в Москве светило не более трех минут в день в декабре 2023 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В прошлом месяце солнце светило в Москве не более трех минут в день, а продолжительность солнечного сияния составила только 4%. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик назвал декабрь 2023 года в российской столице мрачным.

"Два дня были солнечными – 6 и 7 декабря количество часов солнечного сияния превышало три. На оставшиеся 29 дней пришлось всего 85 минут солнечного сияния, это значит, что солнце светило не более трех минут в день", – приводит его слова Агентство "Москва".

Такой результат связан с тем, что в прошлом месяце наблюдались "барические депрессии", пояснил он. Они представляют собой циклоническую деятельность, которая приводит к развитию облачности, заключил синоптик.

Как отмечала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова, декабрь 2023 года был "самым темным" месяцем в прошлом году.

Синоптик привела данные обсерватории МГУ, согласно которым в декабре солнце светило в столице 8 часов при норме 18. При этом в декабре 2017-го солнце в Москве вообще не появлялось на небе, отметила она.



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