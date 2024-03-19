Законопроект о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации внесли в ГД

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В России предложили создать институт наставничества для юных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий проект разработан группой сенаторов и депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, документ опубликован в электронной базе ГД.

В пояснительной записке отметили, что законопроект предполагает участие подростков в деятельности волонтерских движений, благотворительных организаций и российском движении детей и молодежи.

Инициативой предлагается наделить Минпросвещения России полномочиями по решению проблем, связанных с назначением и заменой наставников либо отменой принятых решений, а также они будут взаимодействовать с самими детьми, их родителями или законными представителями.

Кроме того, депутаты предусмотрели запрет на назначение наставниками лиц, которых не допустили к педагогической деятельности, и тех, кто не может быть учредителями, участниками или членами некоммерческих организаций и иностранными агентами.

Ранее в Госдуме призвали ввести уроки семьеведения в качестве факультатива. На этих занятиях ученики будут рассуждать и учиться ответственности, а не получать оценки.

По мнению члена комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой, чувство любви к родине начинается с любви к семье и с формирования чувства ответственности за каждого ее члена, с гордости за страну и народ, с любви к родным местам.

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