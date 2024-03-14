Голикова сообщила об удвоенных выплатах за классное руководство и кураторство

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Удвоенное вознаграждение за классное руководство и кураторство получат более 565 тысяч учителей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства РФ.

По ее словам, с 1 марта было удвоено с 5 до 10 тысяч рублей вознаграждение за классное руководство и кураторство для тех педагогов, которые работают в школах и колледжах с населением менее 100 тысяч человек. Вице-премьер отметила, что первые выплаты преподавателям будут произведены уже в апреле.

Ранее Путин предложил увеличить выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах в размере до 10 тысяч рублей. Введут и дополнительные 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Президент поручил кабмину отработать новую модель оплаты труда бюджетников в регионах в 2025 году и принять ее для всей страны в 2026 году.



Россияне назвали главные обязанности классного руководителя