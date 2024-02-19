В ГД призвали ввести уроки семьеведения в качестве факультатива

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Уроки семьеведения должны проходит в виде факультатива в системе воспитательной части процесса. Об этом член комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова сообщила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее мнению, на этих занятиях ученики должны рассуждать и учиться ответственности, а не получать оценки. Она добавила, что чувство любви к родине начинается с любви к семье и с формирования чувства ответственности за каждого ее члена, с гордости за страну и народ, с любви к родным местам.

"Долгие годы на паузу в образовательных учреждениях было поставлено все, что связано с патриотическим воспитанием. Сегодня это становится одной из самых главных проблем", – уверена она.

Патриотическое воспитание требует системного подхода и сотрудничества родителей с "думающими" учителями, подчеркнула Ларионова. У проблемы появляются новые характеристики, необходимы новые подходы к ее решению, заметила парламентарий.

По словам депутата, без семьеведения, "Разговоров о важном", уроков о родословной решать данные вопросы очень сложно. Уроки семьеведения являются вариантом, когда ребенка неформально учат ответственности, они не должны быть в формате "реферата", сказала член комитета.

На таких уроках школьник должен рассуждать и искать вместе с учителем, одноклассниками, взрослыми ответы, не получая за это оценку, объяснила Ларионова. По ее словам, поэтому он не должен быть в сетке учебных занятий.

До этого в Госдуме заявили о возможном введении в школах предмета семьеведение. Преподавать его будут по единому учебнику, который подготовят к следующему году, говорила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она отмечала в интервью РИА Новости, что подобный курс преподается в школьной программе в 40 регионах. Парламентарий подчеркнула, что нужно с ранних лет говорить детям о важности сохранения семьи и "готовить молодежь к семейной жизни".

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что выездные сборы планируется проводить для учеников 8-х и 10-х классов в рамках нового школьного предмета "основы безопасности и защиты Родины". Он уточнил, что усиливается начальная военная подготовка.

Кроме того, с 1 сентября в российские школы вернется предмет "труд". Он будет включать пять обязательных модулей и три вариативных.

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