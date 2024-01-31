Предмет "труд" в школах будет включать 5 обязательных модулей и 3 по выбору

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Предмет "труд", который с 1 сентября вернется в российские школы, будет включать пять обязательных модулей и три вариативных. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

В министерстве уточнили, что обязательными станут модули "Компьютерная графика. Черчение", "3D-моделирование, прототипирование, макетирование", "Производство и технологии", "Робототехника", "Технологии обработки и пищевых продуктов".

Между тем на выбор будут "Животноводство", "Автоматизированные системы" и "Растениеводство", говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Владимир Путин утвердил документ, согласно которому дисциплины под названием "труд" и "основы безопасности и защиты Родины" со следующего учебного года станут обязательными в российских школах.

Между тем депутат Госдумы Сергей Колунов заявлял, что трудовое воспитание позволит повысить престиж рабочих профессий среди детей. Парламентарий считает, что мальчики должны уметь забивать гвозди или распилить доску, а девочкам следует получить навыки кройки и шитья.

Предмет "труд" вернут в школьную учебную программу в 2024 году





