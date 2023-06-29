В Госдуме рассказали о пользе трудового воспитания для школьников

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Трудовое воспитание, которое в скором времени может появиться в российских школах, позволит повысить престиж рабочих профессий среди детей и подростков, заявил депутат Госдумы Сергей Колунов. Об этом сообщает телеканал "360".

Если документ будет принят во всех чтениях в Госдуме и утвержден, то школьники смогут заниматься в учебных учреждениях общественно-полезными делами без обязательного согласия родителей, пояснил депутат. Это позволит продемонстрировать учащимся важность не только их труда, но результаты работы других.

Колунов подчеркнул, что мальчики должны, например, уметь забивать гвозди или распилить доску, а девочкам стоит получить навыки кройки и шитья.

"Это умения, необходимые для самостоятельной, взрослой жизни. Более того, трудовое воспитание – вложение в будущее нашей страны", – сказал он.

В данный момент в РФ наблюдается дефицит кадров в сферах строительства и ЖКХ, он составляет 260 тысяч человек, отметил депутат. Эта проблема угрожает выполнению задач, стоящих перед государством, считает он.

"Наш законопроект призван решить эту проблему, повысив престиж рабочих специальностей в школьной среде", – сказал Колунов.

Теперь необходимо подготовить законопроект ко второму чтению, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании школьников. Он предполагает внесение изменений в федеральный закон "Об образовании".

В частности, предлагается скорректировать понятие "воспитание", дополнив его составляющей, призванной сформировать у детей трудолюбие и ответственное отношение к труду. Отмечалось, что детей могут привлечь к высаживанию деревьев на территории учебного заведения, к помощи в подготовке декораций для школьного театра и другому.



Госдума приняла в I чтении законопроект о трудовом воспитании школьников