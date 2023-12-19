Путин утвердил два новых обязательных предмета в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин подписал закон, по которому предметы под названием "труд" и "основы безопасности и защиты Родины" со следующего учебного года станут обязательными в образовательных учреждениях России. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

По закону уроки труда будут обязательными для учеников начальной и средней школы, а предмет "основы безопасности и защиты Родины" (ранее основы безопасности жизнедеятельности) – для учащихся средней и старшей школы.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга сообщил RT, что введение уроков труда поможет школьникам в дальнейшем адаптироваться к жизни.

"Мы все должны быть трудолюбивыми и хозяйственными. Труд – вообще одна из особенностей нашей культуры. Мы должны начиная со школы прививать трудолюбие нашим обучающимся", – подчеркнул он.

Ранее Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о введении в российских школах обязательного урока труда в начальных и средних классах. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, трудовое воспитание, которое нужно было ввести в школах РФ, является неотъемлемой частью учебного процесса.



ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников