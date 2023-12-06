Госдума приняла закон об обязательном уроке труда в школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума одобрила во втором и третьем чтении законопроект о введении в российских школах обязательного урока труда в начальных и средних классах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале спикер Вячеслав Володин.

Авторами законопроекта стали депутаты во главе с Володиным и главами всех думских фракций. По словам спикера, трудовое воспитание, которое нужно было ввести в школах РФ, является неотъемлемой частью учебного процесса.

"Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо", – отметил Володин.

Теперь закон вступит в силу во всех школах России с 1 сентября 2024 года.

До этого Володин предложил на законодательном уровне закрепить уроки труда в школах в качестве самостоятельного предмета. Он уверен, что трудовое обучение и уроки труда никому не принесут вреда. Глава профильного комитета ГД по просвещению Ольга Казакова добавила, что с просьбой вернуть уроки труда поступает все больше обращений.



ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников