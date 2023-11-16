Володин предложил законодательно закрепить обязательные уроки труда в школах

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 16 ноября предложил на законодательном уровне закрепить уроки труда в школах в качестве самостоятельного предмета. Об этом сообщает "Интерфакс".

Он считает правильным внести изменения в закон, сделав предмет самостоятельным и защищенным, чтобы он преподавался по отдельной программе, как все остальные. Также он уверен, что трудовое обучение и уроки труда никому не принесут вреда.

Уточняется, что данную поправку могут внести в рамках второго чтения законопроекта, который в том числе вводит ограничения на использование смартфонов на занятиях в школе.

Глава профильного комитета ГД по просвещению Ольга Казакова добавила, что с просьбой вернуть уроки труда поступает все больше обращений. Как пишет издание, депутаты предложение поддержали. Они все могут выступить авторами соответствующей поправки, как сказал Володин.

Ранее сообщалось, что семьеведение как отдельный обязательный предмет может появиться в школьной программе в РФ в следующем году. Сдача дисциплины будет проходить по единому учебнику, разработкой которого займется Институт изучения детства, семьи и воспитания.

Задачи нового предмета – подготовка школьников к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового периода и принятии себя, а также передача базовых знаний по психологии и педагогике.

ГД приняла закон о трудовом воспитании школьников