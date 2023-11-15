В школах РФ может появиться предмет семьеведение

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семьеведение как отдельный обязательный предмет может появиться в школьной программе в РФ в следующем году. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что эта дисциплина уже появилась в школьной программе 40 российских регионов. Пока предмет преподается в рамках курса "обществознания". Сдача дисциплины будет проходить по единому учебнику, который подготовят в 2024 году. Этим займется Институт изучения детства, семьи и воспитания.

Как рассказала его директор Наталья Агре, задачи нового предмета – подготовка школьников к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового периода и принятии себя, а также передача детям базовых знаний по психологии и педагогике.

В пресс-службе Института "Газете.ру" уточнили, что авторы пособия опирались на результаты опросов, которые проводили среди подростков и молодых взрослых. Так, в издании будут советы по построению отношений между родителями и детьми, а также парнями и девушками.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложил вернуть Домострой в систему российского образования. По его мнению, этот предмет должен быть и в школах, и в вузах.

Он считает, что сейчас ценность брака в стране практически нулевая, а возвращение Домостроя поможет решить проблему.

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