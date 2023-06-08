В ЛДПР призвали вернуть Домострой в систему образования в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко предложил вернуть Домострой в систему образования в России. По его мнению, это должен быть предмет в школах и вузах, говорится в телеграм-канале фракции.

"Это древнее руководство по быту и семейной жизни должно стать предметом в школах и вузах, чтобы наши граждане с детства учились строить крепкие и счастливые семьи", – заявил парламентарий.

По его словам, сейчас ценность брака в России практически нулевая, а возвращение Домостроя поможет преодолеть проблему.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила включить блок по изучению истории семьи в уроки семьеведения в российских школах. Она считает, что совместная работа учащихся и родителей будет способствовать укреплению семьи. Кроме того, ребенок узнает больше о своих родных.

До этого сообщалось, что в России появится учебное пособие по семьеведению. Оно будет отвечать на вопросы о построении межличностных взаимоотношений, в том числе внутри семьи. Помимо этого, читатели смогут изучить темы, касающиеся самоопределения, детских психологических травм и найти ответы на другие вопросы.

Главной целью пособия станет подготовка молодого поколения к созданию семьи и рождению детей. Ее определили первостепенной после знакомства с репродуктивными планами молодого поколения, которые создают предпосылки для демографической проблемы.



Порядка 70% российских женщин хотят не более двух детей – Росстат