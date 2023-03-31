Юрист объяснил, для чего нужны записки от родителей об отсутствии ребенка в школе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Записка об отсутствии ребенка в школе предназначена для того, чтобы снять с учебного учреждения ответственность за жизнь ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

Он отметил, что с появлением электронных дневников и мессенджеров записки от родителей в школу стали не такой частой практикой. Сейчас родителей просят отмечать причины отсутствия школьника в электронных журналах.

"Дополнительно никаких документов предоставлять не надо. Во многих школах родители просто пишут учителю в мессенджеры, и он сам отмечает отсутствие ребенка", – добавил юрист.

Гусятников напомнил, что в России все еще есть те школы, которые требуют записки на физическом носителе.



"Такая записка пишется в свободной форме. Никаких общепринятых правил и критериев здесь нет. Обычно в такой записке надо указать свои фамилию, имя и отчество ребенка, класс, в котором он учится, дату его отсутствия, причину отсутствия, дату написания записки и подпись", – объяснил он.

Записки нужны для того, чтобы школа могла снять с себя ответственность за здоровье ученика, если в период обучения он не пришел в школу, резюмировал юрист.

Ранее сообщалось, что в России появится учебное пособие по семьеведению. Институт изучения детства, семьи и воспитания совместно с АНО "Азбука" планирует выпустить пособие для школьников, целью которого станет укрепление традиционных семейных ценностей.

Отмечается, что пособие позволит школьникам и студентам среднего профессионального образования (СПО) узнать больше о построении взаимоотношений с окружающими и изучить темы, касающиеся самоопределения, отношений между детьми и родителями, детских психологических травм, и найти ответы на другие вопросы.



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