В России стали чаще менять фамилию и инициалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В РФ зафиксировали рост количества записей актов о перемене имени, фамилии или отчества. За 10 лет число увеличилось на 46 тысяч, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минюста.

В прошлом году было зафиксировано 126 572 записи актов, а в 2012 – 80 507. В Минюсте уточнили, что люди старше 14 лет могут поменять свое имя, в том числе фамилию, собственное имя или отчество.

В свою очередь, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о причинах, по которым люди могут поменять свое имя. По его словам, многие делают это из-за стремления изменить что-то в жизни. Некоторые считают, что их имя является неблагозвучным, другие отмечают плохую сочетаемость имени с фамилией или отчеством.

"Третья причина – негативные ассоциации с неприятным для себя человеком, это может быть родственник или однофамилец, тезка. Четвертой причиной является сложность имени или, наоборот, его простота и частая встречаемость. И на пятом месте – желание уйти в тень, скрыться, обнулить прошлое", – объяснил юрист.

При этом, считает Соловьев, нет ничего удивительного в том, что люди стали чаще менять имена и фамилии.

В конце января в московском управлении ЗАГС рассказали, что самыми необычными именами детей, которые родились в столице в прошлом году, стали Корнелий, Феодосий, Авокадий, Флора, Тиффани, Пелагея-Дева. Необычными женскими именами стали Акулина, Николетта, Забава, Прасковья, Лаванда, Роза, Клеопатра и Бриллиант.

Дети с именами Авокадий и Пелагея-Дева родились в Москве в 2022 году

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