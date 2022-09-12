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12:27

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Врач рассказала, чем опасно неправильное ношение ребенка в слинге

"Принцип М-позиции": как носить ребенка в слинге правильно
обществодети

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Неправильная фиксация ребенка в слинге может стать причиной травм и осложнений здоровья малыша, рассказала Москве 24 врач-педиатр Юлия Сиверцова.

С 12 по 18 сентября в России и русскоязычных странах отмечают Международную неделю слингоношения (МНС). Она призвана привлечь внимание общественности к ношению детей на себе в мягких тканевых переносках – так называемых слингах. Активисты проведут в эти дни различные акции, праздники, флешмобы и бесплатные мастер-классы.

По словам врача, необходимо помнить, что до месяца младенец совершенно не в состоянии держать голову. Поэтому если неплотно зафиксировать его в слинге, то голова будет постоянно запрокидываться назад.

Это чревато травмой вплоть до перелома позвоночника.
Юлия Сиверцова
врач-педиатр

Также эксперт категорически не рекомендовала использовать мягкую тканевую переноску для недоношенных младенцев. "Такой ребенок может быть обладателем самых разных врожденных патологий, которые просто не позволят вам плотно прижимать его к себе, как абсолютно здорового", – пояснила специалист.

Вместе с тем при правильной технике использования слинги могут быть очень удобной альтернативой традиционным коляскам, уточнила педиатр. "Идея слинга в том, чтобы ребенок располагался рядом с мамой. Он чувствует сердцебиение матери, и создается иллюзия той же близости, которая у него была во время нахождения в утробе. Ребенок чувствует себя спокойным, и в этом огромный плюс", – сказала Сиверцова.

При ношении ребенка в слинге она порекомендовала следовать принципу М-позиции.

Визуально такая посадка напоминает букву "М". Колени ребенка находятся чуть выше таза, сам таз просажен и отставлен от матери. Слинг поддерживает бедра и таз ребенка от колена до колена, ножки от коленей свободны. И главное, чтобы ребенок ни в коем случае слишком низко не проседал.
Юлия Сиверцова
врач-педиатр

Она добавила, что с точки зрения влияния на здоровье нет никакой разницы, кого носить в слинге – мальчика или девочку.

Ранее стало известно, что современные врачи-педиатры и психологи едины во мнении: младенцам необходим тактильный контакт с мамой, так как ее прикосновения согревают и успокаивают малыша. Специалисты полагают, что дети, которых родители носили на руках, вырастают более уверенными в себе, крепкими физически и сообразительными.

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Носатов Иван

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