Ортопед рассказал, как предотвратить развитие сколиоза у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Наиболее часто проблемы медицинского характера встречаются у подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Самыми распространенными заболеваниями у школьников являются болезни желудочно-кишечного тракта и костно-мышечной системы, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача – травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук Николая Бацаленко.
По данным ВОЗ, плоскостопием страдает больше половины мирового населения. Большая часть из них – женщины. В зависимости от страны количество людей с плоскостопием может варьироваться от 40 до 80% человек.
Вторым часто встречающимся заболеванием считают сколиоз. Исследователи выяснили, что девочки сталкиваются с проблемой в 9 раз чаще, чем мальчики. От сколиоза в мире страдают около 5–10% мирового населения. Заболеванию чаще всего подвержены дети в возрасте 5–12 лет, поскольку в этот период активно растет позвоночник.
Остановить развитие сколиоза можно, если ребенок будет носить портфель на спине на двух лямках. Таким образом, не будет возникать смещение позвоночника в сторону. Также специалисты рекомендуют контролировать вес рюкзака школьника, чтобы избежать перегруза.
Кроме того, предупредить развитие сколиоза можно с помощью правильной посадки ребенка за партой. Родителям необходимо выбирать стул и стол по росту школьника, а расстояние от рабочей поверхности до глаз ученика должно составлять не менее 30–40 сантиметров.
Бацаленко уточнил, что плавание не является панацеей в борьбе со сколиозом. Напротив, вид спорта может ухудшить ситуацию, если ребенок будет заниматься неправильно. Он порекомендовал уделить внимание спортивным или бальным танцам, а также конному спорту.
Врач также обратил внимание, что лечение сколиоза должно проходить в комплексе. Заболевание лечат с помощью массажа, электростимуляции, ЛФК и других процедур. После завершения лечения результат необходимо поддерживать: наблюдаться у врача и заниматься с тренером, делая упор на осанку.
До этого остеопат-невролог Александр Евдокимов объяснил, что определить нарушение осанки у ребенка можно, если он косолапит или ходит на носочках. Если же проблема заключается в шейном отделе, то подстраиваться под нарушение будет весь позвоночник.
К методам первичного лечения специалист отнес профилактику и зарядку, в случае серьезной деформации – массажи и остеопатию.
"Доктор 24": мифы о здоровье позвоночника
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