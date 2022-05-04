Врач развеял миф о частом мытье рук

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Врач-педиатр и ведущий программы "Жить здорово!" Андрей Продеус развеял миф о частом мытье рук, отметив, что организм, взаимодействуя с природой, знакомится с окружающей средой.

"Это самый безопасный и самый эффективный способ для иммунной системы ребенка познакомиться с теми антигенами и аллергенами, которые его окружают", – подчеркнул Продеус.

Врач пояснил, что микроб нанесет больше вреда, если попадет на слизистые глаз и дыхательных путей. В желудке антиген растворяется под действием соляной кислоты, а затем представляется клетками иммунной системы и ЖКТ в виде приготовленных белков, добавил Продеус.

У слизистой, по его словам, нет такой системы, которая могла бы нейтрализовать микроб, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее остеопат-невролог Александр Евдокимов рассказал, что лучшим способом предотвратить развитие сколиоза у детей является постановка ребенка на учет к профильному специалисту. По его словам, негативные изменения могут проходить в два этапа: с 7 до 9 лет, с 10 до 14 лет.