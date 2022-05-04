Остеопат назвал способ предотвратить развитие сколиоза у детей

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Лучшим способом предотвратить развитие сколиоза у детей является постановка ребенка на учет к профильному специалисту. Об этом сообщает News.ru.

Остеопат-невролог Александр Евдокимов пояснил, что негативные изменения в теле могут проходить в два этапа: с 7 до 9 лет, с 10 до 14 лет. По его словам, это связано с бурным ростом и нагрузками в школе.

При этом, отметил Евдокимов, к врачу необходимо обратиться при нарушениях, которые заметны невооруженным глазом. Врач рассказал, что к первоначальным методам относят профилактику и физкультуру. При серьезное деформации в детстве могут потребоваться массаж и остеопатия.

"Это то, что поможет детям на этапе первичного обращения. Других способов не существует. Необходимость тренировать только спину – миф. Все должно быть гармонично – и ноги, и голова, и спина, и стопы. От тренировки чего-то одного ничего не изменится", – подчеркнул Евдокимов.

Врач отметил, что у ребенка будет нарушена осанка, если он косолапит или ходит на носочках. Если же проблемы заключаются в шейном отделе позвоночника, то весь позвоночник подстраивается под этой нарушение.

Ранее стоматолог Екатерина Кузнецова рекомендовала начинать следить за гигиеной полости рта с самого рождения ребенка. Она пояснила, что у новорожденных детей остатки грудного молока или смеси оседают в складках слизистой оболочки и становятся пищей для микроорганизмов. В результате могут образовываться воспаления.

