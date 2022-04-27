Стоматолог напомнила правила по уходу за зубами у детей

Молочные зубы – временное явление, однако заботиться об их состоянии также очень важно. От этого будет зависеть здоровье будущих коренных резцов и клыков, да и самочувствие малыша в целом. Рассказываем, когда нужно начинать ухаживать за полостью рта ребенка и как это правильно делать.



Заботимся о деснах

Начинать следить за гигиеной полости рта лучше с самого рождения малыша. Зубов у него пока нет, но остатки грудного молока или смеси оседают в складках слизистой оболочки и становятся пищей для микроорганизмов. Из-за этого во рту могут появиться воспаления.

"После каждого кормления надо протирать десны, а также внутреннюю поверхность щек и язык кусочком чистой марли, смоченным в теплой кипяченой воде", – напомнила родителям детский стоматолог Екатерина Кузнецова.

Утром и вечером такую процедуру можно проводить с помощью дентальных салфеток. Они содержат ксилит, который восстанавливает во рту кислотно-щелочной баланс и подавляет рост бактерий.

Подключаем щетку и пасту

Когда у ребенка прорежутся первые зубки, можно купить щетку в виде силиконового напальчника. Ей достаточно удобно массировать десны малыша и очищать от налета проклюнувшиеся резцы.

"Зубки размером 3–5 миллиметров уже достойны настоящей зубной щетки с мягкой щетиной. Она должна подходить малышу по возрасту – смотрите этот параметр на упаковке", – посоветовала стоматолог.

Также для ребенка надо подобрать зубную пасту по возрасту. Для начала стоит покупать с маркировкой 0+. В составе таких паст только ингредиенты, которые неопасно глотать, ведь малыши еще не умеют полоскать рот.





Екатерина Кузнецова детский стоматолог Чистить зубы ребенку надо не менее двух минут. Примерно столько должна находиться во рту паста, чтобы активизировался процесс ее действия. Плюс за это время вы успеете тщательно почистить полость рта.

Начинайте чистить зубы мягкими выметающими движениями – от десны к зубу. Основная задача при этом – качественно убрать налет, который активнее всего скапливается в пришеечной области. Затем пройдитесь по жевательной поверхности горизонтальными движениями вперед-назад.



Помогаем нитью

Когда ребенок обзаведется целым рядом зубов, можно дополнительно приобрести монопучковую щетку. Она немного напоминает согнутую кисточку для рисования. Такая щетка будет полезной, если зубы близко расположены друг к другу и промежутки между ними очень плотные. Там скапливаются остатки пищи, которые бывает сложно вычистить с помощью обычной процедуры.

"Лучше всего промежутки прочищает зубная нить. Можно и важно использовать ее для чистки у детей. Но прежде надо посоветоваться со стоматологом. Кому-то мы назначаем нить в три года, а кому-то – в пять лет – все индивидуально и зависит от клинической картины", – предупредила Кузнецова.

Главное, чтобы родители работали нитью очень аккуратно, чтобы случайно не повредить нежные детские десны.