Стоматолог напомнила правила по уходу за зубами у детей

Молочные зубы – временное явление, однако заботиться об их состоянии также очень важно. От этого будет зависеть здоровье будущих коренных резцов и клыков, да и самочувствие малыша в целом. Рассказываем, когда нужно начинать ухаживать за полостью рта ребенка и как это правильно делать.
Заботимся о деснах
Начинать следить за гигиеной полости рта лучше с самого рождения малыша. Зубов у него пока нет, но остатки грудного молока или смеси оседают в складках слизистой оболочки и становятся пищей для микроорганизмов. Из-за этого во рту могут появиться воспаления.
"После каждого кормления надо протирать десны, а также внутреннюю поверхность щек и язык кусочком чистой марли, смоченным в теплой кипяченой воде", – напомнила родителям детский стоматолог Екатерина Кузнецова.
Утром и вечером такую процедуру можно проводить с помощью дентальных салфеток. Они содержат ксилит, который восстанавливает во рту кислотно-щелочной баланс и подавляет рост бактерий.
Подключаем щетку и пасту
Когда у ребенка прорежутся первые зубки, можно купить щетку в виде силиконового напальчника. Ей достаточно удобно массировать десны малыша и очищать от налета проклюнувшиеся резцы.
"Зубки размером 3–5 миллиметров уже достойны настоящей зубной щетки с мягкой щетиной. Она должна подходить малышу по возрасту – смотрите этот параметр на упаковке", – посоветовала стоматолог.
Также для ребенка надо подобрать зубную пасту по возрасту. Для начала стоит покупать с маркировкой 0+. В составе таких паст только ингредиенты, которые неопасно глотать, ведь малыши еще не умеют полоскать рот.
Начинайте чистить зубы мягкими выметающими движениями – от десны к зубу. Основная задача при этом – качественно убрать налет, который активнее всего скапливается в пришеечной области. Затем пройдитесь по жевательной поверхности горизонтальными движениями вперед-назад.
Помогаем нитью
Когда ребенок обзаведется целым рядом зубов, можно дополнительно приобрести монопучковую щетку. Она немного напоминает согнутую кисточку для рисования. Такая щетка будет полезной, если зубы близко расположены друг к другу и промежутки между ними очень плотные. Там скапливаются остатки пищи, которые бывает сложно вычистить с помощью обычной процедуры.
"Лучше всего промежутки прочищает зубная нить. Можно и важно использовать ее для чистки у детей. Но прежде надо посоветоваться со стоматологом. Кому-то мы назначаем нить в три года, а кому-то – в пять лет – все индивидуально и зависит от клинической картины", – предупредила Кузнецова.
Главное, чтобы родители работали нитью очень аккуратно, чтобы случайно не повредить нежные детские десны.