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общество

03:35

Стоматолог рассказал, какие факторы могут повлиять на цвет зубов

общество

Фото: depositphotos/belchonock

Цвет зубов зависит от множества факторов, рассказал стоматолог Игорь Золотницкий.

В частности, повлиять на окрас эмали может твердость дентина, наличие кариозных и некариозных поражений, окружающая среда, возрастные изменения и продукты питания, предупредил специалист.

"Цветовые пигменты от употребления красящих продуктов – кофе, чая, газированных напитков, темных ягод – постепенно проникают в эмаль, что приводит к ее потемнению. Также есть системные болезни, влияющие на состояние зубов: некоторые патологические состояния, например, нарушение обмена веществ, приводят к потемнению, или, наоборот, обесцвечиванию дентина", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Изменить природный оттенок зубов могут и некоторые медицинские процедуры. Например, химиотерапия, пояснил врач. Кроме того, на цвет эмали влияет прием некоторых фармацевтических препаратов. К ним относятся антидепрессанты, антигистаминные средства, таблетки, регулирующие кровяное давление.

Кроме того, на цвет зубов может влиять генетическая предрасположенность. Золотницкий объяснил, что у людей разная толщина и плотность эмали, и чем она прочнее, тем меньше влияния на ее оттенок оказывают разные факторы.

"Травмы или неудачные оперативные вмешательства, приводящие к повреждению нервной ткани, также могут стать причинами дисколорита. Влияет и окружающая среда, так постоянное употребление фторсодержащих веществ негативно сказывается на естественной белизне зубных единиц", – добавил он.

Золотницкий подчеркнул, что эмаль на зубах не должна быть белой, поскольку от природы имеет полупрозрачные и молочно-белые оттенки.

Ранее главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, что степень воздействия красящих продуктов на эмаль зубов зависит от двух факторов. Первый – это здоровье самой эмали. Второй – агрессивность продуктов с точки зрения химического показателя.

"Доктор 24": продукты, которые меняют цвет зубов

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