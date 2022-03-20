Стоматолог рассказал, какие факторы могут повлиять на цвет зубов

Фото: depositphotos/belchonock
Цвет зубов зависит от множества факторов, рассказал стоматолог Игорь Золотницкий.
В частности, повлиять на окрас эмали может твердость дентина, наличие кариозных и некариозных поражений, окружающая среда, возрастные изменения и продукты питания, предупредил специалист.
"Цветовые пигменты от употребления красящих продуктов – кофе, чая, газированных напитков, темных ягод – постепенно проникают в эмаль, что приводит к ее потемнению. Также есть системные болезни, влияющие на состояние зубов: некоторые патологические состояния, например, нарушение обмена веществ, приводят к потемнению, или, наоборот, обесцвечиванию дентина", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Изменить природный оттенок зубов могут и некоторые медицинские процедуры. Например, химиотерапия, пояснил врач. Кроме того, на цвет эмали влияет прием некоторых фармацевтических препаратов. К ним относятся антидепрессанты, антигистаминные средства, таблетки, регулирующие кровяное давление.
Кроме того, на цвет зубов может влиять генетическая предрасположенность. Золотницкий объяснил, что у людей разная толщина и плотность эмали, и чем она прочнее, тем меньше влияния на ее оттенок оказывают разные факторы.
"Травмы или неудачные оперативные вмешательства, приводящие к повреждению нервной ткани, также могут стать причинами дисколорита. Влияет и окружающая среда, так постоянное употребление фторсодержащих веществ негативно сказывается на естественной белизне зубных единиц", – добавил он.
Золотницкий подчеркнул, что эмаль на зубах не должна быть белой, поскольку от природы имеет полупрозрачные и молочно-белые оттенки.
Ранее главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, что степень воздействия красящих продуктов на эмаль зубов зависит от двух факторов. Первый – это здоровье самой эмали. Второй – агрессивность продуктов с точки зрения химического показателя.
"Доктор 24": продукты, которые меняют цвет зубов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: