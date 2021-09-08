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Специалисты рассказали, как защитить зубы от красящих продуктов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Главный врач стоматологической клиники Илья Антонов отметил, что степень воздействия красящих продуктов на эмаль зубов зависит от двух факторов.

"Первый – это здоровье самой эмали. У каждого человека толщина этого слоя немного различается, также отмечается и разный минералогический состав самой эмали. Поэтому у одних людей до 50 лет нет пломб, а кто-то уже в 30 с половиной запломбированных зубов", – пояснил Антонов.

Второй фактор – агрессивность продукта с точки зрения химического показателя.

"Важно то, насколько краситель этого элемента питания адгезивен, как быстро он ложится, покрывает собой всю поверхность эмали, делая ее более мутной или вообще меняя ее цвет. Если краситель в химическом налете агрессивен и поверхность эмали слабая, тогда краска проникает в структуру эмали, и это становится уже цветом самого зуба", – отметил специалист, добавив, что влияние также оказывает физическое воздействие. Краситель может проникнуть в микротрещины, образовавшиеся на эмали.

Антонов отметил, что красители делятся на органические и химические. Часть из них смывается быстро, а часть можно удалить только при помощи средств профессиональной гигиены.

К органическим красителям относят свеклу, некоторые виды красного вина, чай, кофе и чернику. Химические красители чаще всего добавляют в напитки или продукты питания.

К окрашиванию эмали часто приводит употребление соков (особенно гранатового, вишневого или клюквенного), некоторых овощей и фруктов, например ежевики, вишни или голубики, соусов и приправ, шоколада, мороженого и карамели.

"Конечно, не следует чистить зубы после каждого приема пищи. Достаточно просто пополоскать полость рта после еды и два раза в день тщательно чистить зубы дома", – подчеркнул Антонов.

Однако, напоминает специалист, это не гарантирует идеальной белизны зубов.

"Со временем мы видим, что наша улыбка потеряла былую яркость, и тогда нужно идти к стоматологу, чтобы он специальными средствами почистил зубы", – убежден врач.

Он уточнил, что в арсенале современного врача есть множество средств, которые позволяют отчистить зубы даже от довольно въедливых загрязнений.

Антонов напомнил, что нередко на цвет эмали пагубно воздействуют и вредные привычки.

"Чем больше у нас вредных привычек, тем чаще надо показываться специалистам, чтобы они оценивали положение дел с налетом и вовремя его убирали", – подчеркнул стоматолог.

Уязвимым местом также являются пломбы и места их прилегания к тканям зуба. Материалы, из которых они изготовлены, легко вбирают в себя красители и цветовые компоненты из слюны и пищи.

"В таком случае необходимо приполировать эти края заново, или, если пломба потеряла свой цвет, ее меняют, особенно на фронтальном участке", – пояснил Антонов.

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