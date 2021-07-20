Врач назвал распространенную ошибку, которая может привести к раку

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Главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко рассказал, что поражение зубов может быть причиной возникновения онкологического заболевания. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист объяснил, что фактором риска выступает кариес, который может образоваться из-за неправильной чистки зубов. Он напомнил, что в обычном состоянии иммунитет ловит опухолевые клетки, но существует вероятность его перегрузки.

"Здоровая иммунная система обычно с этой задачей справляется быстро, но если ее силы будут уходить на борьбу с инфекцией от гнилых зубов, то клетки-мутанты останутся без присмотра, что может спровоцировать развитие рака", – заявил Еременко.

Потенциально опасным последствием кариеса также называется бактериальный эндокардит. Данное заболевание связано с пороком сердца, заболеванием гайморовых пазух и гнойным воспалением мягких тканей.

Андрей Яременко призвал чистить зубы не менее двух раз в день, правильно подбирать зубные щетки по жесткости и не забывать их менять. Кроме того, эксперт предостерег от замены чистки зубов полосканием для рта.

По словам стоматолога Ханны Кинселлы, одна из самых распространенных ошибок при чистке зубов – проведение процедуры сразу после приема пищи. В подобном случае вероятно повреждение эмали.

